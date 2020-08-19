Торез, ДНР, 19 августа, 2020, 18:51 — ИА Регнум. Горняк погиб на шахте «Прогресс» в городе Торезе (ДНР), сообщает 19 августа Донецкое агентство новостей.

В шахте

По словам главы администрации Тореза Дмитрия Лысенко, во время работы шахтёров произошло обрушение породы.

Лысенко «Это произошло примерно два часа назад. Парню было 37 лет. У него остались жена и двое детей, 2011 и 2014 годов рождения. Больше пострадавших нет».

Отмечается, что семье погибшего будет оказана необходимая помощь.

Агентство добавило, что на месте аварии находится инспектор Торезского межрегионального отдела надзора угольной промышленности Гортехнадзора, проводится расследование.

Напомним, на шахте «Прогресс» ведётся добыча угля марки «А» (антрацита). На предприятии работают более 1,4 тыс. человек.