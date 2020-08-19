Курган, 19 августа, 2020, 18:49 — ИА Регнум. В Кургане в День города 22 августа запрещена розничная торговля алкоголем. Соответствующее постановление подписано главой города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Говорков. Нет! (фрагмент). 1954

Спиртное запрещено продавать с 08:00 (06:00 мск) до 23:00 (21:00 мск) часов, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Крупных массовых мероприятий 22 августа в Кургане не будет. Известно, что они должны пройти на свежем воздухе. Курганцев обязывают быть в масках и обрабатывать руки антисептиком.