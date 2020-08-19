Киев, 19 августа, 2020, 18:48 — ИА Регнум. Сегодня, 19 августа, на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе дебютировал новый глава украинской делегации Леонид Кравчук, заявил через социальные сети другой представитель Киева Сергей Гармаш.

President.gov.ua Леонид Кравчук

Гармаш напомнил, что сейчас переговоры идут в формате видеозаседаний, и заявил, что Кравчук сразу же нашел выход из сложной ситуации.

«Чтобы сорвать предстоящую встречу нормандской четверки на уровне внешнеполитических советников, представители Донбасса… фактически заблокировали переговоры, ставя условием отмену одного из постановлений Рады, которое, по их мнению, нарушает Минские соглашения… Честно говоря, я бы сорвался и пояснил им юридическим языком, а Макарыч (Леонид Макарович Кравчук) прошел «між краплинами» («между каплями» на русск.). Он пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть это постановление, если переговоры будут разблокированы и он сможет проинформировать депутатов о плодотворной работе делегации», — говорится в отчете Гармаша.

Он также заявил, что в целом дебют Кравчука в делегации очень удачный, а взгляды первого президента на общение с той стороной очень быстро «стали более реалистичными».

ИА REGNUM напоминает, что 30 июля Кравчук официально возглавил украинскую делегацию в контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Президент Зеленский заявил журналистам, что выбрал Кравчука, поскольку «возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек». Впрочем, позицию главы Украины разделяют далеко не все — по мнению ряда экспертов, лучший вариант будет, если Кравчук в маразме, потому что иначе он занимается «циничной сдачей государства».