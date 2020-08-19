Киев, 19 августа, 2020, 18:34 — ИА Регнум. На Украине официальные свалки отходов во многих населенных пунктах или исчерпали свои мощности, или же в настоящий момент заполнены на 80−90%, сообщил сегодня, 19 августа, глава государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

Свалка

Чиновник отметил, что, несмотря на паспортизацию, в большинстве случаев свалки не соответствуют санитарным нормам и природоохранным требованиям. В частности, на них нарушается технология захоронения отходов, не проводится рекультивация, что приводит к загрязнению территорий.

«Неотложной потребностью становится создание привлекательных условий для инвесторов, чтобы строились новые объекты обращения с отходами по европейским стандартам», — заявил Малеванный.

Он отметил, что за первое полугодие 2020 года инспекцией осуществлено 4326 проверок, по результатам этих проверок на должностных и ответственных лиц составлено 5374 протокола. Наибольшие суммы штрафов взысканы в Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект об управлении отходами, который устанавливает систему ответственности за правонарушения в сфере обращения с отходами.

До этого наибольший резонанс в стране получила история с мусором из Львова — после пожара на городской свалке Львов остался без места для отходов и развозил свой мусор по всем регионам страны.