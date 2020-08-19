Вашингтон, 19 августа, 2020, 18:27 — ИА Регнум. Рыночная капитализация американской компании Apple впервые в её истории превысила $2 триллиона. Об этом свидетельствуют данные биржи Nasdaq в среду, 19 августа.

Эмблема Apple

По состоянию на 18:09 мск, стоимость акции Apple росла на 1,29% — до $468,19 за бумагу. Исходя из этого, рыночная капитализация компании превысила $2,000013 триллиона.

Apple стала первой из американских компаний, чья рыночная стоимость достигла такого значения, и второй в мире по этому показателю после государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

При этом в конце июля Apple обошла Saudi Aramco по капитализации, вернув себе звание самой дорогой компании в мире.