Санкт-Петербург, 19 августа, 2020, 18:27 — ИА Регнум. На расселение всех аварийных домов Петербурга по возобновленной программе реновации, которая провалилась в свою первую попытку, уйдет более десяти лет. Таким мнением с ИА REGNUM поделилась доцент кафедры гражданского и трудового права СЗИУ РАНХиГС Надежда Бутакова.

Дарья Драй ИА REGNUM Снос хрущевки в Санкт-Петербурге

Программа реновации в Петербурге начала разрабатываться в 2008 году, когда рынок рос, а цена на жилье была на порядок ниже сегодняшней.

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"Экономические условия тогда и сейчас сильно отличаются: возьмем хотя бы стоимость доллара, которая выросла почти втрое. С учетом современных реалий на переселение одного аварийного дома потребуется до пяти лет. Поэтому в целом программа реновации жилого фонда в Санкт-Петербурге может занять очень продолжительное время и не ограничиться даже последующими десятью годами», — полагает Бутакова.

В прошлые десять лет, когда реновация должна была расселить в Петербурге 150 тыс. человек, а расселила только 1,5 тыс. семей, мешали отсутствие бюджетного финансирования, льгот и субсидий инвестору, считает Бутакова.

«Город не желает выступать гарантом по кредитам реализатора программы, и он работает как обычный застройщик, но с дополнительной нагрузкой. Ведь эксплуатационные расходы за расселенные и не полностью расселенные дома тоже ложатся на его плечи», — заявила она.

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Ранее о том, что программа превратится в уплотнительную застройку, так как иначе невыгодна инвестору, говорил депутат ЗакСа Алексей Ковалев, который призывал в связи с этим закрыть ее.

По словам Бутаковой, против программы играет и проблема поиска стартового пятна, и психология жителей, которые тоже не горят желанием покинуть свои дома.

Напомним, в августе спустя 12 лет в Петербурге удалось завершить расселение единственного квартала по программе реновации — Малой Охты, а в июле — снести первую хрущевку за все это время. Программу по суду продлили еще на десять лет. Единственным инвестором выступает «СПб Реновация» в сотрудничестве с московской фирмой.