Вашингтон, 19 августа, 2020, 18:25 — ИА Регнум. Две компании из ОАЭ и проживающий в Эмиратах иранский гражданин подпали под американские санкции из-за Ирана, сообщается в заявлении минфина Штатов от 19 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM В тисках санкций

Речь идёт о компаниях, которые сотрудничают с иранским авиаперевозчиком Mahan Air. Под санкциями оказались Delta Parts Supply FZC и Parthia Cargo, действия которых, по мнению США, подпадают под действие вторичных санкций.

Эти две компании из Эмиратов сотрудничали с Mahan Air, а она уже является подсанкционной, так что и они теперь оказались в чёрном списке с формулировкой — «за оказание материальной поддержки».

Иранский гражданин Амин Махдави, проживающий в ОАЭ, оказался под санкциями США из-за того, что он «контролирует Parthia Cargo».

Напомним, Mahan Air находится под американскими санкциями за оказание поддержки «Аль-Кудс» (подразделение КСИР). Теперь компании, подпавшие под санкции, а также Махдави, лишаются доступа к своим активам в США, а американским лицам запрещено вести с ними бизнес.