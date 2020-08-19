Киев, 19 августа, 2020, 18:21 — ИА Регнум. На Украине СМИ, эксперты и политики сегодня, 19 августа, продолжают обсуждать информацию о том, что общественный совет при министерстве юстиции рассмотрел обращение политических сил и общественных организаций о запрете деятельности в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция в Раде нынешнего созыва) и по итогу заседания совет рекомендовал минюсту начать юридический процесс.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

СМИ в первую очередь отмечают, что в общественный совет входят представители праворадикальных организаций: «Национального корпуса», «Демократической сокиры» и «Свободы».

Одной из причин для запрета названо требование платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса. Подчеркивается, что такое вполне гуманное и законное требование в общественном совете считают «призывом к финансированию терроризма» и «нарушению территориальной целостности». В самой оппозиционной партии это решение назвали «политическими репрессиями, вызванными ростом популярности». Отмечается, что в попытке не допустить политического поражения своего режима действующая власть пытается любыми методами давить и запугивать оппозицию, и уже не разбирают ни способов, ни средств. В частности, офисы партии ОПЗЖ регулярно становятся объектами нападений и поджогов.

ИА REGNUM напоминает, что 8 августа 2020 года ЦИК Украины приняла постановление о невозможности проведения выборов в ряде населенных пунктов подконтрольного Киеву Донбасса. В общей сложности права голоса на местных выборах лишили около полумиллиона человек в 18 подконтрольных Украине районах, где наибольшие шансы на победу были именно у ОПЗЖ.

Народный депутат парламента Украины Василий Нимченко считает, что такие действия власти имеют признаки совершения преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь, народный депутат политсилы Юрий Солод в своем комментарии отмечает, что в партии ОПЗЖ разработали программу развития общин и территорий, будут добиваться принятия закона о местном референдуме, в чем националисты усматривают угрозу сепаратизма. Депутат добавил, что в настоящий момент партия «Оппозиционная платформа — За Жизнь» является прямым конкурентом «Слуги народа» и действует на ее электоральном поле

В октябре нынешнего года на Украине должны состояться местные выборы. По данным последних соцопросов, рейтинг партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» стабильно растет, причем преимущественно за счет перетекания разочаровавшегося электората «Слуг народа» на юге и востоке страны, в особенности — на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.