Анкара, 19 августа, 2020, 18:21 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что его правительство не намерено идти на компромисс по геологоразведке на шельфе Кипра, 19 августа сообщает агентство Anadolu.

Lfdder Турция, Греция и разделённый Кипр

«Турция полна решимости добиваться своих прав в Восточном Средиземноморье, — заявил Эрдоган в ходе выступления в Анкаре. — Никакая колониальная держава или угроза не могут ограждать нашу страну от ресурсов нефти и природного газа… в регионе» .

Ранее правительство Турции объявило о возобновлении геологоразведки в спорных частях Восточного Средиземноморья, на которые претендуют Кипр, Греция и Египет.

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