Москва, 19 августа, 2020, 18:20 — ИА Регнум. В первом полугодии 2020 года Счётная палата РФ выявила нарушения на 50 млрд рублей. Об этом сообщил глава палаты Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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По его словам, в министерствах и ведомствах найдено нарушений в использовании бюджетных средств на 50 млрд рублей.

«Это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчётности, нарушение процедур государственных закупок», — пояснил Кудрин.