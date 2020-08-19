Москва, 19 августа, 2020, 18:14 — ИА Регнум. Решение Банка России отложить вопрос о введении института саморегулирования для кредитных организаций следует оценить как разумное, считает член комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров. Об этом 19 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба ОП РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Расцениваю принятое Банком России решение как разумное. Считаю, что развитие саморегулирования не должно стать самоцелью. Похоже, что Банк России решил осмотреться, оценить плюсы и минусы развития саморегулирования, для чего, возможно, ему совместно с финансовыми организациями придется ответить на ряд вопросов. Например, не будет ли в этом случае государство выглядеть нерадивым собственником, не желающим следить за своим хозяйством? Или готовы ли независимые от государства отраслевые эксперты настолько эффективно организовать надзор, чтобы делать это лучше надзорных органов?» — полагает эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Банка России заявил, что в РФ в ближайшие полтора года ожидается всплеск активности «чёрных кредиторов».