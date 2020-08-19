США осудили военный мятеж в Мали
Вашингтон, 19 августа, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Военный переворот в Мали является насильственным захватом власти и достоин осуждения, сообщается в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео, опубликованном 19 августа.
U.S. Africa Command
Малийские силовики
В заявлении сказано, что Вашингтон «решительно осуждает произошедший 18 августа мятеж в Мали».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд стран выступил с осуждением захвата власти в Мали военными, в результате которого президент страны Ибрагим Кейта был отстранён.
Организаторы мятежа объявили о том, что властью в стране является теперь Национальный комитет спасения и что будут проведены президентские выборы.
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