Вашингтон, 19 августа, 2020, 18:12 — ИА Регнум. Военный переворот в Мали является насильственным захватом власти и достоин осуждения, сообщается в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео, опубликованном 19 августа.

U.S. Africa Command Малийские силовики

В заявлении сказано, что Вашингтон «решительно осуждает произошедший 18 августа мятеж в Мали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд стран выступил с осуждением захвата власти в Мали военными, в результате которого президент страны Ибрагим Кейта был отстранён.

Организаторы мятежа объявили о том, что властью в стране является теперь Национальный комитет спасения и что будут проведены президентские выборы.

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