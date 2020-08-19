Москва, 19 августа, 2020, 17:57 — ИА Регнум. На космодром Байконур благополучно доставлен многофункциональный космический лабораторный модуль «Наука», предназначенный для российского сегмента МКС, сообщает 19 августа пресс-служба «Роскосмоса».

NASA МЛМ «Наука» (эскиз)

Новый орбитальный модуль в 2021 году планируется отправить на околоземную орбиту и включить в состав Международной космической станции.

«Сегодня, 19 августа 2020 года, модуль «Наука», запуск которого к Международной космической станции запланирован на весну 2021 года, прибыл на космодром Байконур», — указано в сообщении госкорпорации.

Уточняется, что для доставки модуля и сопутствующего необходимого оборудования потребовалось 14 железнодорожных вагонов.

Напомним, орбитальный модуль «Наука» был изготовлен в Центре им. М. В. Хруничева и отправился на космодром Байконур 11 августа.