Луганск, 19 августа, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Об атаке на позиции Народной милиции ЛНР со стороны ВСУ сообщает 19 августа ЛуганскИнформЦентр.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, ВСУ атаковали луганских военных сегодня, 19 августа, в 15:30 мск.

Была совершена огневая провокация из стрелкового оружия по позициям ЛНР в районе населённого пункта Логвиново. Осадчий отметил, что ВСУ таким образом намеревались «спровоцировать подразделения Народной милиции ЛНР на ответный огонь».

Представитель назвал эти действия ВСУ очередным подлым нарушением украинской армией взятых на себя обязательств «в день заседания Контактной группы».

Осадчий «Данные действия боевиков в очередной раз подтверждают неспособность командиров вооружённых формирований Украины навести порядок в своих подразделениях и контролировать соблюдение подчинёнными достигнутых договорённостей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередное заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе проходит по видеосвязи сегодня, 19 августа.