Донецк, 19 августа, 2020, 17:35 — ИА Регнум. Территория ДНР была дважды за минувшие сутки обстреляна украинскими военными, сообщает 19 августа Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

Уточняется, что оба обстрела населённых пунктов ДНР украинская армия осуществила вечером 18 августа. В одном случае применялось стрелковое оружие, в другом — автоматический гранатомёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 августа, ВСУ обстреляли из стрелкового оружия село Коминтерново в ДНР, а из АГС — посёлок Доломитное.