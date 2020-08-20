Калуга, 20 августа, 2020, 10:40 — ИА Регнум. С 2020 по 2025 год на развитие села в Калужской области планируется израсходовать 2,5 млрд рублей, сообщили 19 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Admoblkaluga.ru Село Ульяново

В 2020 году из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области» выделено почти 600 млн рублей. В частности, средства будут направлены на социальные выплаты 25 сельским семьям для строительства и приобретения жилья. Помощь уже получили 24 семьи. Также будет возмещена треть расходов на оплату труда и проживание 485 студентов аграрных вузов, проходящих производственную практику в сельских хозяйствах области. Также будут реализованы 138 проектов по благоустройству. Уже сданы 70 проектов. Полностью завершены работы в боровской деревне Коряково, где построены очистные сооружения и сети канализации, приобретён автомобиль для фельдшерско-акушерского пункта. В посёлке Мятлево Износковского района появился газопровод протяженностью 1,5 км, а в перемышльской деревне Хотисино — спортивная площадка и блочная котельная к школе. Почти 357 млн рублей будет направлено на строительство трёх автомобильных дорог (13,5 км), ведущих к объектам сельскохозяйственного производства.

Минсельхозом России принято решение о выделении в 2021 году в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» 419,2 млн рублей из федерального бюджета на комплексное развитие села Перемышль и поселка Бетлица Калужской области. На 2022 год муниципальным районам региона планируется выделить свыше 119 млн рублей из бюджета области на выполнение проектных работ по объектам социальной и инженерной инфраструктуры.