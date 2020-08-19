Екатеринбург, 19 августа, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Отопительный сезон в муниципалитетах Свердловской области могут начать раньше запланированного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

(сс) Geoffrey Gallaway Ближе к теплу

Министр ЖКХ области Николай Смирнов уточнил, что к первой декаде сентября весь жилфонд, коммунальная инфраструктура, а также социальные объекты и учреждения культуры будут готовы к началу сезона.

«Учитывая капризы уральской погоды, рекомендуем главам администраций начать процесс запуска тепла заблаговременно, не дожидаясь устойчивых холодов», — передаёт слова Смирнова департамент.

Тепло можно будет дать, когда пять дней подряд держится температура воздуха ниже плюс 8 градусов тепла по Цельсию.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2020 года в Екатеринбурге завершился третий этап опрессовок.