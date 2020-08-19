Петрозаводск, 19 августа, 2020, 17:41 — ИА Регнум. Новый аэровокзальный комплекс в столице Карелии, городе Петрозаводске, откроется в четверг, 20 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат Совета безопасности РФ, секретарь которого Николай Патрушев руководит госкомиссией по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия.

Gov.karelia.ru Аэровокзал. Петрозаводск

Напомним, вековой юбилей республики отмечается в 2020 году. Новый аэровокзал был построен к памятной дате военными строителями менее чем за год при поддержке госкомиссии. Стоимость комплекса составила почти 818 млн рублей.

«Новый аэровокзал имеет пропускную способность в 300 человек в час. Модернизирован был также сам аэропорт», — отмечает источник.

После модернизации аэропорт Петрозаводска сможет принимать в том числе тяжелые воздушные суда круглосуточно при любых погодных условиях.