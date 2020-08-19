Варшава, 19 августа, 2020, 17:33 — ИА Регнум. Евросоюз мог бы помочь Белоруссии уменьшить её энергетическую зависимость от России, заявил 19 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам чрезвычайного саммита ЕС.

Флаг Польши

По его словам, экономика Белоруссии базируется на льготных ценах сырья, поставляемого из России, и уменьшение этих льгот ослабило экономическую базу страну.

«Это значительные потери для Белоруссии, но одновременно и возможность проведения акции помощи со стороны Европейского союза, которая для ЕС в целом не обернется слишком серьезными расходами, но могла бы стать очень важным фактором стабилизации для Белоруссии». — сказал Моравецкий.

Он пояснил, что целью такой программы помощи должно быть уменьшение зависимости Белоруссии от России.

«Это в интересах Белоруссии, это в интересах Польши и Европейского союза», — заключил польский премьер-министр.

В какой степени сама Польша готова оплачивать такую «помощь», Моравецкий не уточнил.