Калуга, 19 августа, 2020, 17:31 — ИА Регнум. В Калужской области ведётся работа по развитию телекоммуникационной отрасли и доступности услуг связи для населения. 18 августа временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с вице-президентом ПАО «Ростелеком» — директором макрорегионального филиала «Центр» Дмитрием Кимом. В мероприятии также участвовали заместитель губернатора Дмитрий Разумовский и директор калужского филиала ПАО «Ростелеком» Наталия Каляцкая. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе встречи обсуждались результаты реализации проектов компании на территории Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Глава Калужской обл. встретился с вице-президентом ПАО «Ростелеком»

По данным руководства ПАО, в настоящее время оператор обеспечивает интернет-доступ в 129 тысячах домохозяйствах нашего региона. Пропускная способность магистральных линий связи в настоящее время возросла до 400 Гб/с. Протяженность волоконно-оптических каналов передачи данных составляет 9,1 тыс. км. Дмитрий Ким подчеркнул, что в период пандемии качество сервиса осталось на прежнем высоком уровне, сокращение числа сотрудников не проводилось.

Начиная с 2013 года совместно с правительством области ПАО «Ростелеком» успешно реализует проект по предоставлению учреждениям бюджетной сферы и органам местного самоуправления доступа к корпоративной сети органов власти области и сети Интернет. В рамках данного проекта 2054 учреждения в 458 населенных пунктах нашего региона имеют возможность пользоваться современными услугам связи и цифровыми сервисами. Благодаря линиям связи, созданным при реализации проекта, около 12 тысяч домохозяйств в сельской местности смогли получить оптический доступ к сети Интернет.

Пресс-служба правительства Калужской области Глава Калужской обл. встретился с вице-президентом ПАО «Ростелеком»

В сфере здравоохранения во взаимодействии с органами власти области построен региональный фрагмент Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, включая защищенную сеть передачи данных на 116 медицинских организаций, региональную медицинскую информационную систему, состоящую из 25 модулей, организующих работу регистратур, поликлиник, стационаров, центрального архива медицинских изображений. Обеспечена электронная запись на прием на региональном портале регистратура40. рф и едином федеральном портале — gosuslugi.ru. Создан региональный центр компетенций.

Совместно с региональными министерствами цифрового развития и образования и науки создана, развивается и поддерживается государственная информационная система в сфере образования Калужской области, включающая электронные журнал и дневник, электронную запись в образовательные организации. На основе разработанного типового шаблона введены в эксплуатацию 170 сайтов образовательных организаций. В 2020 г. осуществлен переход к единому порталу образовательных услуг Калужской области.

К концу ноября в областном центре завершится очередной этап проекта «Чистое небо», в рамках которого под землю уберут почти 100 километров линий связи (кабели, провода). В ходе встречи были продемонстрированы решения, позволяющие в автоматизированном режиме выявлять факты нарушения правил благоустройства населенных пунктов (ямы на дорогах, граффити, стёртая разметка и пр.). Также значительный интерес вызвали предлагаемые к реализации проекты по повышению комфортности и безопасности проживания в городах и населенных пунктах.

По итогам встречи Владислав Шапша выразил уверенность в дальнейшем развитии партнёрских отношений с ПАО «Ростелеком», благодаря которым, по его словам, на территории региона успешно реализуется большое количество проектов в сфере цифровизации. «В планировании работы на длительный срок всегда есть больше преимуществ: во-первых, мы точно знаем качество услуг, которые нам предоставят, во-вторых, получаем возможность снизить цену и договориться на более выгодных условиях», — заключил он.