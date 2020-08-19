Киев, 19 августа, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент стране «остро необходимо» единство, поскольку только в нём — «наша сила».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом он заявил сегодня, 19 августа, в ходе рабочей поездки в Запорожскую область, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем Зеленский отметил, что настоящее единство Украины — «это не о лозунгах, и не только о вопросах истории, языка или религии».

«Настоящее единство — это когда каждый гражданин Украины, из любого региона, осознает простую аксиому: мы нужны друг другу. Потому что друг без друга просто не сможем существовать как успешная страна», — сказал он.

Президент заявил, что каждый украинский регион — как неотъемлемая часть пазла, без которой невозможен полноценный рисунок сильной и процветающей Украины, но при этом каждый регион должен понимать свою уникальность и свои конкурентные преимущества.

Зеленский анонсировал начало презентаций стратегий развития для каждого региона Украины. По его словам, в течение года соответствующие документы создавали эксперты, общественные деятели, управленцы и территориальные общины.

ИА REGNUM напоминает, что в августе на Украине произошло несколько серьезных политических скандалов, связанных с нежеланием регионов подчиняться решениям Киева. В частности, власти Тернополя и Луцка отказались усиливать карантинные ограничения, как того требовало правительство Украины, а власти Умани забастовали против визита в город паломников-хасидов, что было разрешено Киевом.