Санкт-Петербург, 19 августа, 2020, 17:32 — ИА Регнум. Остекление петербургских балконов, проведенное до 2020 года, может быть демонтировано по решению собрания собственников дома и суда. Такой вывод можно сделать из ответа губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на запрос депутата Заксобрания Алексея Ковалева («Справедливая Россия»).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Балконы

Как сообщало ИА REGNUM, управляющие компании через суд заставляют петербуржцев демонтировать балконное остекление, выполненное до 2020 года, из-за новых правил благоустройства. Так называемая «балконная амнистия», которую устроил ЗакС поправками в городской закон об административных правонарушениях, защищает жильцов от штрафов, если остекление произошло до 11 января 2020 года, но, как выяснилось, не от правил благоустройства.

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В пример депутат Ковалев привел действия ООО «ЖСК-4 Приморского района», которое подало в суд на собственников квартир дома №11 по Долгоозерной улице, хотя они остеклили балкон до 2020 года. Демонтаж и восстановление же может стоит 200−300 тыс. рублей. Отметим, в Приморском районе, как и в других спальных районах Петербурга, в 1980—2010-х годах была остеклена большая часть балконов и лоджий.

«Приведенные в моем запросе частные примеры говорят о том, что можно выбрать любую квартиру со старым балконным остеклением и через суд заставить владельца демонтировать остекление, а демонтаж стоит гораздо больше простого штрафа. Получается, мы приняли «косметические» поправки в КоАП, а сущностные, которые нужно было вносить в правила благоустройства, — нет», — убежден Алексей Ковалев.

Он просил Александра Беглова ответить, собирается ли Смольный как собственник помещений участвовать в судах и защищать остекленные до 2020 года балконы, будет ли проверять обоснованность жалоб жителей на управляющие компании и их «злоупотребление правом».

Губернатор ответил, что жалобы проверят в Жилищном комитете и администрации района, если они туда поступят.

По его сведениям, с 1 июля 2017 года по настоящее время по правилам благоустройства комитет по градостроительству и архитектуре согласовал только 36 проектов остекления балконов. С 2006 по 2017 год комитет получил и рассмотрел 541 заявку на остекление лоджий и балконов. До 2006 года данных о согласованных проектах, которые требуют теперь, нет.

«Таким образом, все иные изменения фасадов, связанные с остеклением балконов и лоджий, в указанные в Вашем депутатском запросе периоды произведены без надлежащего согласования с комитетом», — заявил Беглов.

Кроме того, как пояснил губернатор, Жилищному комитету и ГЖИ Петербурга поручили разработать для управляющих компаний особые рекомендации. Согласно им УК должны будут проводить собрания собственников квартир «по вопросам сохранения фактического остекления балконов или лоджий фасада многоквартирного дома, выполненного до 11.01.2020, и последующего оформления паспорта фасада МКД (при необходимости)». Что будет, если собственники на собрании по инициативе УК решат «вопрос сохранения» отрицательно, не уточняется.

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Инспекция также должна изменить «алгоритм отработки» жалоб на «самовольно» застекленные балконы, которые поступают на портал «Наш Санкт-Петербург», если выясняется, что остекление старое. Подробности этого алгоритма и последствия для собственников также не уточняются.

Заседание суда по делу о балконе с Долгоозерной улицы, о котором упомянул Ковалев, назначено на 15 сентября. Смольный участвовать пока не будет — администрация города не привлечена к делу.

«Позиция администрации по указанному делу будет сформирована в случае привлечения ее к участию в деле по итогам ознакомления с материалами дела», — разъяснил губернатор Петербурга.

Добавим, в июле Смольный разъяснил, что сами жители тоже не имеют права подать заявку на согласование своего остекления в Комитет по градостроительству и архитектуре. Это может сделать только управляющая компания. Комитет получает «неоднократные обращения собственников» квартир по поводу остекленных балконов, которые оказались вне закона с 2020 года.

Новые правила благоустройства гласят, что вид балконов должен «иметь единый характер и соответствовать фасадным решениям и композиционным приемам здания». Это возможно, только если разработать проекта благоустройства для всего фасада, убеждены в Смольном, а «согласование остекления балкона в индивидуальном порядке одним из собственников жилого помещения в многоквартирном доме невозможно».