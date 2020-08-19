Киев, 19 августа, 2020, 17:21 — ИА Регнум. Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание 25 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

Соответствующее распоряжение сегодня, 19 августа, подписал спикер Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации аппарата парламента, на заседании планируется рассмотреть 6 законопроектов, среди которых ключевой — об увеличении размера минимальной заработной платы до 5 тыс. гривен.

Ранее в офисе президента заявили, чтоосновным источником для финансирования повышения минимальной зарплаты станет, в первую очередь, экономия на обслуживании государственного долга. Одобренный правительством макропрогноз предусматривает еще несколько этапов повышения уже в следующем году — до 6 тыс. грн и 6,5 тыс. грн.

Против увеличения уровня минимальной зарплаты выступила Европейская бизнес ассоциация, заявив, что этот шаг приведет лишь приведет к увеличению теневой занятости в стране.