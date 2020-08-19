Липецк, 19 августа, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Доходы сенаторов Липецкой области в 2019 году превысили 12,5 млн рублей. Данные о доходах и имуществе сенаторов за 2019 год опубликованы на сайте Совета Федерации РФ. В декларациях также указаны данные о принадлежащей им и их семьям недвижимости и транспортных средствах, сообщает ИА REGNUM.

Council.gov.ru Максим Кавджарадзе и Олег Королёв

Представитель от Липецкого областного совета депутатов Максим Кавджарадзе в 2019 году заработал 5 млн 360 тыс. 888 рублей. Ему принадлежит квартира площадью 37,8 квадратных метра.

Представитель от исполнительного органа государственной власти Липецкой области, бывший глава региона Олег Королёв задекларировал доход в 7 млн 326 тыс. 650 рублей, его супруга — 2 млн 582 тыс. 368 рублей. Сенатору принадлежит земельный участок, квартира, два гаража и автомобиль Toyota, его супруге — два земельных участка, два жилых дома, гараж и автомобиль Toyota. В пользовании у сенатора и его жены находятся две квартиры.