Лондон, 19 августа, 2020, 17:13 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торговой сессии 19 августа, обе основные марки потеряли около 1% цены.

lalabell68 Нефтяная вышка

К настоящему моменту октябрьские фьючерсы Brent подешевели на 55 центов (1,21%), до $44,91 за баррель. Октябрьские фьючерсы WTI подешевели на 46 центов (1,07%), до $42,66 за баррель.

Нефть марки Brent находится вблизи «заколдованной» отметки $45 уже вторую неделю. На рынок положительно влияют сокращения ОПЕК+ и постепенное восстановление экономики, однако инвесторов пугает возможность «второй волны» COVID-19.

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