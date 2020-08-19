Сыктывкар, 19 августа, 2020, 17:07 — ИА Регнум. Обрушение галереи на шахте в Коми могло произойти из-за несовершенства проекта. Об этом заявил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии компании «Северсталь» Валерий Минчев.

Шахта

«Сейчас, наверное, еще слишком рано говорить о конкретных причинах произошедшего, но уже однозначно можно сказать, что есть пробелы в подготовке инженерной документации, инженерные просчеты со стороны организации, которая готовила проект. Сейчас устанавливается, все ли меры безопасности, которые предусмотрены по акту допуска, соблюдались в тот момент», — сказал Минчев в видеообращении «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа на шахте «Воргашорская» при демонтаже произошло обрушение галереи, погибли четыре работника подрядной организации. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»