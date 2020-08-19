Тула, 19 августа, 2020, 16:55 — ИА Регнум. Презентация туристического потенциала Тульской области состоялась на площади Главного храма Вооруженных сил России в военно-патриотическом парке «Патриот» в Московской области 19 августа, в Яблочный Спас. Это стало возможным благодаря губернатору Алексею Дюмину. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Тульская область стала первым регионом, представившим гастрономические бренды и весь туристический потенциал в «Патриоте». В числе гостей тульскую ярмарку посетил заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Туристический потенциал Тульской области представили на площади Главного храма Вооруженных сил России в парке «Патриот» в Московской области

Специально для праздника по инициативе Министерства обороны РФ была приготовлена самая большая в России шарлотка — весом 320 килограммов, высотой в 2,5 метра и длиной в 7,2 метра. На храмовой площади расположился мобильный туристско-информационный центр Тульской области, где гостям рассказали о достопримечательностях региона, популярных туристических маршрутах, блюдах региональной кухни. Отдельной темой презентации стало празднование и 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой засечной черты.

«Это уникальная туристическая площадка проходимостью порядка 15 тысяч человек в день. Для нас это отличная возможность рассказать о себе и привлечь туристов», — прокомментировала председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина.

На ярмарку тульские хозяйства привезли на ярмарку более 10 тонн яблок, гостям предлагали чай из тульского жарового самовара. На ярмарке выступил фольклорный ансамбль «Услада». Все желающие смогли посетить мастер-классы по народным художественным промыслам. Всего, сообщил министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин, на ярмарке свою продукцию представили более 20 региональных производителей и фермеров: тульские пряники и белевскую пастилу, сыры, оленину, икру, осетрину, мясную продукцию и напитки.

В рамках проекта «Тула рядом», который реализуется совместно с правительством Тульской области с осени прошлого года, в парке будет работать первая мобильная онлайн-дверь, которая соединит «Патриот» и Казанскую набережную Тулы. Как рассказал директор Тульского филиала ОАО «Ростелеком» Андрей Карташов, каждый, кто улыбнется через нее тулякам, получит открытку к 500-летию Тульского кремля.