Калуга, 19 августа, 2020, 16:55 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 23 человек за последние сутки, сообщает 19 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 728 положительных тестов. 1 тыс. 203 человека находятся на лечении, 6 тыс. 465 человек выздоровели, 60 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (257), в Обнинске (141), в Боровском районе (131), в Людиновском районе (118), в Малоярославецком районе (68) в Козельском районе (62) и в Жуковском районе (62).