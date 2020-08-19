Бамако, 19 августа, 2020, 16:47 — ИА Регнум. О временной приостановке работы германского посольства в Мали сообщил 19 августа журналистам министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Aboubakrsidiki Бамако. Мали

Он объяснил, что решение прервать работу дипмиссии связано с военным переворотом, который произошёл в Бамако накануне, 18 августа. Поскольку обстановка в африканской стране пока неопределённая, хотя и не угрожающая, посольство берёт паузу.

При этом Маас отметил, что, несмотря на военный переворот, опасности для германских военных и правоохранителей, находящихся в Мали, не отмечается.

«Однако, поскольку ситуация очень непрозрачна, мы временно, в качестве меры предосторожности, закрыли германское посольство, чтобы не подвергать коллег опасности, — заявил Маас. — Мы согласовываем действия с французскими партнерами».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате военного переворота в Мали накануне, 18 августа, президент страны Ибрагим Кейта покинул свой пост.