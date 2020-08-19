Москва, 19 августа, 2020, 16:45 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова рекомендована к зачислению на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Об этом сообщает сегодня, 19 августа, портал «Весь спорт».

Kremlin.ru Алина Загитова

Уточняется, что Загитова поступает на факультет «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика». Речь идет о зачислении на платное обучение, так как бюджетных мест там не предусмотрено. Результаты ЕГЭ Загитовой оставляют желать лучшего — по русскому языку она набрала 51 балл, по обществознанию — 44 балла. Из всех поступающих Загитова заняла 181-е место. После результатов ЕГЭ — 195-е. Всего на факультет зачисляли 120 человек. Тем не менее, она все равно была зачислена. В РАНХиГС поясняют, что связано это с тем, что некоторые абитуриенты ушли на другие факультеты, некоторые не подтвердили оплату.

Отмечается, что стоимость обучения на данном факультете — 320 тысяч рублей в год.

Напомним, что в декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке своей спортивной карьеры, тем не менее она попала в сборную России по фигурному катанию на следующий сезон.