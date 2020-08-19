Тюмень, 19 августа, 2020, 16:43 — ИА Регнум. Тюменцы зафиксировали во второй половине дня 19 августа небольшое торнадо в районе улиц Федюнинского и Мельникайте. Видео выложено в паблике «Типичная Тюмень».

Vk.com/typic_tmn Мини-смерч на улице Тюмени

Беды природное явление в городе не натворило, но не исключено, что где-то дальше зацепит край земли.

Директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин пояснил порталу 72.ru, что на видео запечатлён небольшой смерч, который образуется из-за большой разницы атмосферного давления. Для тех, кто на земле, он не безопасен, но несёт опасность лёгким летательным аппаратам.