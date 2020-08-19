Киев, 19 августа, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Правительство Украины приняло решение об оформлении электронных виз в страну по новой процедуре, сообщил 19 августа украинский МИД.

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В частности, отметила в ведомстве, предусматривается резкое уменьшение стоимости электронных виз на Украину — вместо $85 за оформление разовой электронной визы, теперь консульский сбор составит всего $20, за двухразовую визу — $30.

Также МИД обещает, что электронные визы будут выдаваться значительно быстрее и обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня (ранее было 9 дней).

Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что таким образом правительство «перезагрузит» туристическую отрасль и стимулирует поступление в страну иностранных инвестиций.

»…Развитие торговли, усиление контактов между людьми, и вообще мы делаем бренд «Украина» более новым и привлекательным», — отметил Кулеба в своем комментарии.

ИА REGNUM напоминает, что в июне Украина отменила временный запрет на въезд для иностранных граждан, который был введен в марте из-за пандемии коронавируса.

По данным МИД, в 2019 году оформлено примерно 35 тыс. электронных виз на общую сумму $2,975 млн. Уменьшение стоимости визы, как рассчитывают в ведомстве, позволит увеличить спрос и количество путешествующих в страну минимум в 2−2,5 раза.