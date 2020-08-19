Симферополь, 19 августа, 2020, 16:35 — ИА Регнум. Житель Кировского района Республики Крым задержан сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю за участие в украинском националистическом батальоне. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ. По местам проживания и регистрации задержанного проведены следственные действия. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

(сс) George Hodan Арест

«Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Кировского района Республики Крым, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (часть 2 статьи 208 УК РФ)», — цитирует Крыминформ представителя ведомства.

По информации правоохранителей, задержанный в 2016 году выехал на Украину, где вступил в состав так называемого «батальоне им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ). Также, по информации УФСБ, подозреваемый проходил обучение обращению с огнестрельным оружием. В составе националистического батальона он занимался охраной расположения батальона, вместе с украинскими пограничниками патрулировал приграничную зону. После возвращения на территорию России мужчина поддерживал контакты с представителями батальона.