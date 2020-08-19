Курск, 19 августа, 2020, 16:31 — ИА Регнум. Доходы сенаторов от Курской области за 2019 год опубликованы на сайте Совета Федерации РФ. В декларациях также указаны данные о принадлежащей им и их семьям недвижимости и транспортных средствах, сообщает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Александр Михайлов

Представитель от исполнительного органа государственной власти Курской области, бывший губернатор Александр Михайлов в 2019 году заработал 6 млн 415 тыс. 822,5 рубля, его супруга — 782 тыс. 122 рубля. У сенатора нет недвижимости, только автомобиль Toyota. Его супруге принадлежат три земельных участка, два дома, квартира, гараж и автомобиль Skoda. В пользовании у Михайлова находится земельный участок, жилой дом и квартира.

Представитель от Курской областной думы Валерий Рязанский задекларировал доход в 7 млн 344 тыс. 336,5 рубля, его супруга — 507 тыс. 198 рублей. Сенатору принадлежит доля квартиры, автомобиль Volvo и надувная лодка Nissanmaran TR-380, его супруге — два земельных участка, два жилых дома, гараж и доля квартиры. В пользовании у Рязанского находится жилой дом, дача и гараж.