Тихорецк, Краснодарский край, 19 августа, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Уникальный центр комплексной подготовки семян к посеву заработал в Тихорецком районе Краснодарского края, на предприятии в рамках поездки в район побывал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края.

Пресс-службы администрации Краснодарского края Уникальный центр комплексной подготовки семян к посеву заработал в Тихорецком районе Краснодарского края

«Вы определили правильный вектор развития, новейшие технологии обеспечили вам конкурентное преимущество. На таких производствах начинает зарождаться богатый, качественный урожай», — отметил губернатор.

Уникальность предприятия в том, что линии завода позволяют обрабатывать и готовить к посеву сразу несколько видов культур. На предприятии установлено оборудование немецкой компании, и по данным поставщика, его пока нет ни на одном европейском производстве. Возможности большинства предприятий Краснодарского края могут подготавливать одновременно к посеву семена 1−2 растений.

Новые технологические линии могут обрабатывать несколько культур, позволит тихорецкому заводу работать почти весь год. Здесь будут готовить к посеву горох, сою, пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник и другие культуры. Производственная мощность предприятия — 10 тонн семян в час.