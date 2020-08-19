Киев, 19 августа, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 19 августа, ознакомился с ходом ремонтных работ на автомобильной дороге международного значения Харьков — Ялта.

President.gov.ua Трасса М-18 Харьков – Ялта

Инспекция произошла в ходе рабочей поездки Зеленского в Запорожскую область, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию пресс-службы офиса президента.

Глава «Укравтодора» Александр Кубраков проинформировал президента о работах, сделав акцент на том, что автодорога М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта обеспечивает транзитное движение грузовых и легковых автомобилей из соседних областей и пролегает через города Запорожье, Васильевка, Мелитополь, которые не имеют обходных дорог.

По словам чиновника, в Запорожской области планируется отремонтировать 122,9 км пути, работы уже начаты на 88,7 км.

Пресс-служба отмечает, что Зеленский остался доволен ходом инспекции и заявил, что в плане ремонта дорог Запорожье показывает один из лучших результатов на Украине.

«Самое главное, что люди едут по нормальной дороге… Всего за конец прошлого и этот год будет построено около 500 км дорог государственного значения», — подчеркнул он.

ИА REGNUM отмечает, что подрядчиком ремонта дороги на трассе Харьков — Ялта выступает турецкая фирма «Онур Конструкцион Интернешнл».