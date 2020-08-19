Калуга, 19 августа, 2020, 17:09 — ИА Регнум. В Калужской области 489 подростков-нарушителей были выявлены и поставлены на профилактический учёт за шесть месяцев 2020 года. Об этом 19 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Иван Шилов ИА REGNUM Подростковая жестокость

За полугодие было пресечено 2313 административных правонарушения по линии несовершеннолетних. 53 подросткам, состоящим на учёте, оказана помощь в трудоустройстве. За юными нарушителями закреплены 150 ветеранов органов внутренних дел. В образовательных учреждениях области ежегодно проводятся профилактические медосмотры и химико-токсикологические исследования учащихся на выявление наркотических средств и психотропных веществ. В прошлом учебном году было протестировано свыше 49 тысяч учащихся. У 1144 человек выявлена явная рискогенность социально-психологических условий, формирующих готовность к вовлечению их в зависимое поведение, у 8184 учащихся — повышенная вероятность вовлечения в зависимое поведение. В ходе заседания анализировались причины самовольных уходов детей из семей и социальных учреждений. Это, по мнению специалистов, в первую очередь, отсутствие контроля со стороны родителей, девиантное поведение, ссоры из-за плохой успеваемости в учёбе и самоутверждение «во взрослой жизни».

По оперативным данным министерства здравоохранения области, с начала года в регионе зарегистрировано 7024 случая детского травматизма. Подавляющее большинство из них — бытовые травмы, а также 51 случай дорожно-транспортных происшествий и шесть школьных травм. Особую тревогу специалистов вызывает несоблюдение детьми мер противопожарной безопасности. Наибольшее количество пожаров, при которых погибли дети, зарегистрировано в ночное время.