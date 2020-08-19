Рязань, 19 августа, 2020, 16:04 — ИА Регнум. В обычном режиме и с соблюдением санитарных рекомендаций планируется начать новый учебный год в Рязанской области. Об этом 19 августа на брифинге заявила министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина.

Анри Жюль Жан Жоффруа. В классе. 1889

В школах будут проводить противоэпидемические мероприятия — уборку помещений, обеззараживание воздуха, соблюдать меры безопасности в столовых, измерять температуру обучающимся. При входе в учебные заведения, в помещениях для приёма пиши, санузлах и туалетных комнатах установят антисептики. Тесты на коронавирус учителям и ученикам сдавать не требуется.

«Система образования Рязанской области готова к новому учебному году. Все рабочие вопросы, которые сейчас существуют, решаемы. 1 сентября все школы начнут очные занятия в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Хочу обратиться к родителям — в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и предстоящего эпидсезона по ОРВИ и гриппу, важно каждое утро смотреть на состояние своего ребёнка. Если уже дома вы видите, что у него повышенная температура, не нужно рисковать и лучше его оставить дома», — подчеркнула министр.

1 сентября в регионе откроется 297 школ, в которых будут учиться свыше 111 тысяч учеников.