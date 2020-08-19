Москва, 19 августа, 2020, 16:01 — ИА Регнум. Днем 19 августа российский рубль слегка отступает. На самом деле какие-то колебания заметны только внутри дня — отойди чуть дальше и увидишь, что в рублевых парах давно ничего не меняется, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Доллар прочно встал в коридор 73−75 руб., и это абсолютно нормальные для него сейчас рамки, если учесть всю конъюнктуру и вводные.

Евро выглядит уверенно в пределах 86−88 руб. — ровно там он и должен находиться, если вспомнить, как активно евровалюта дорожала на мировом валютном рынке.

Сейчас доллар торгуется по 73,32 руб. и может слегка подрасти до 73,40/73,45, но вряд ли выше.

Сегодня глобальные инвесторы ждут вечерней публикации Федеральной резервной системой протоколов последнего заседания, это важно для доллара, но рублевые пары отыграют новости уже 20 августа.

Еженедельный аукцион Минфина по размещению ОФЗ 19 августа отменен. Евро торгуется по 87,50 руб., способен слегка приподняться — к 87,55/87,70 руб. Пока все остается на своих местах», — пояснила эксперт.

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