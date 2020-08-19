Пхеньян, 19 августа, 2020, 15:59 — ИА Регнум. Появившиеся в зарубежной прессе сообщения о начатой в КНДР кампании по изъятию собак с предложением усыплять их либо сдавать в зоопарк или на убой в рестораны не соответствуют действительности. Об этом заявили в посольстве РФ в Пхеньяне.

(сс) stephan КНДР

«Более того, самозваные эксперты стали утверждать, что такая экспроприация связана с нехваткой продовольствия в стране, где собачье мясо употребляют в пищу», — говорится в сообщении диппредставительства в Facebook

В дипмиссии назвали подобные заявления «дикими небылицами».

«Всё это очень далеко от истины. Хотя собак на улицах сейчас стало действительно гораздо меньше», — добавили в посольстве.

Напомним, ранее ряд южнокорейских СМИ сообщил, что у жителей КНДР начали изымать питомцев, прав на содержание которых жители Северной Кореи лишились в июле.

Так, северокорейский лидер Ким Чен Ын объявил, что отныне держать домашнего питомца запрещено законом, так как это является «коррумпирующей тенденцией буржуазной идеологии». Поэтому всех этих домашних животных следует «подвергнуть утилизации, чтобы сократить в стране пищевой дефицит». В данный момент власти уже составили списки владельцев домашних собак и начали форcированные обходы, принуждая хозяев либо самим убить свою собаку, либо сдать её в специальные рестораны, где готовят блюда из собачины.