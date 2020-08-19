Челябинск, 19 августа, 2020, 15:57 — ИА Регнум. В Челябинской области с 19 августа снова разрешено проводить зрелищные, спортивные, публичные и другие массовые мероприятия. Такое распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Болельщики на трибунах

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Такие мероприятия допускаются только при условии соблюдения рекомендаций и постановлений Роспотребнадзора. Также важно придерживаться ограничений по наполняемости помещений. Внутри могут быть граждане из расчёта 30−35% от расчётной вместимости.

Кроме того, разрешена работа образовательных организаций. Также снова дозволяется открыть детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и т. д.