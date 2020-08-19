Кострома, 19 августа, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Ситуацию со сбором средств на покупку бесконтактных термометров с родителей детского сада N76 в Костроме назвали недопустимой — передаёт корреспондент ИА REGNUM. По информации директора департамента образования и науки Костромской области Ильи Морозова, в настоящее время муниципалитеты докупают необходимые средства защиты, пирометры и бактерицидные лампы. К 1 сентября образовательные организации региона будут обеспечены «всем необходимым».

Ребёнок

«Действительно, в адрес департамента образования и в адрес губернатора Костромской области поступают подобные обращения. Никакие сборы на средства индивидуальной защиты, пирометры, бактерицидные лампы недопустимы. Если в какой-то образовательной организации будут просить помочь с покупками, рекомендую родителям обращаться напрямую в департамент, мы разберём каждый случай», — сказал на встрече с журналистами 19 августа Морозов.

Напомним, ранее в редакцию ИА REGNUM обратилась мама ребёнка, посещающего детский сад No 76 в областном центре. Родителей детсада попросили помочь средствами на покупку бесконтактных термометров, необходимых для измерения температуры тела воспитанников. По словам заведующей, образовательному учреждению выделили 1 пирометр на 170 детей. В сентябре такого количества измерительных приборов для оперативной проверки ребят может не хватить.

«По итогам приёмки к новому учебному году мы собрали потребность со всех муниципальных образований и принято решение о выделении дополнительных средств на закупку всего необходимого. Рециркуляторы воздуха, пирометры закупаются уже сейчас. Так что до 1 сентября образовательные организации региона будут обеспечены всем необходимым», — сообщил Морозов.

Субсидия в размере 30 млн рублей на приобретение бактерицидных ламп, измерителей температуры тела и прочих устройств, необходимых для обеспечения эпидемиологической безопасности должна поступить в районы до 1 сентября.