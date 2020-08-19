Костромской департамент образования осудил поборы с родителей
Кострома, 19 августа, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Ситуацию со сбором средств на покупку бесконтактных термометров с родителей детского сада N76 в Костроме назвали недопустимой — передаёт корреспондент ИА REGNUM. По информации директора департамента образования и науки Костромской области Ильи Морозова, в настоящее время муниципалитеты докупают необходимые средства защиты, пирометры и бактерицидные лампы. К 1 сентября образовательные организации региона будут обеспечены «всем необходимым».
Напомним, ранее в редакцию ИА REGNUM обратилась мама ребёнка, посещающего детский сад No 76 в областном центре. Родителей детсада попросили помочь средствами на покупку бесконтактных термометров, необходимых для измерения температуры тела воспитанников. По словам заведующей, образовательному учреждению выделили 1 пирометр на 170 детей. В сентябре такого количества измерительных приборов для оперативной проверки ребят может не хватить.
Субсидия в размере 30 млн рублей на приобретение бактерицидных ламп, измерителей температуры тела и прочих устройств, необходимых для обеспечения эпидемиологической безопасности должна поступить в районы до 1 сентября.