Луганск, 20 сентября, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Начальник управления общего среднего и дошкольного образования министерства образования и науки ЛНР Людмила Алексеева заявила, что школьники ЛНР, в отличие от украинских учащихся, в полном объеме изучают как русский, так и украинский языки. Об этом сегодня, 20 сентября сообщил представитель министерства.

Ранее Верховная Рада Украины одобрила закон об образовании, согласно которому обучение в старшей школе и вузах будет осуществляться исключительно на украинском языке. На языке «национальных меньшинств», к которым киевские власти причисляют русскоязычное население страны, смогут обучаться лишь школьники младших классов. В настоящее время в результате проводимой Киевом активной политики украинизации обучение на русском языке доступно менее чем в 10% школ Украины, в которых доля русскоязычного населения составляет более 50%.

«Мы видим, какую сегодня «волну» поднимают школы национальных меньшинств на Украине. Резонанс даже европейского уровня, митинги протеста у посольств Украины в разных странах, люди понимают, что у таких школ будущего нет», — отметила Алексеева.

Читайте также: Обучение в ДНР и ЛНР будет вестись по российским программам

В республиках не только обучают детей украинскому языку, но еще и издают учебные материалы для детей.

«При этом в школах ЛНР сохранено двуязычие. У нас в учебных программах есть часы, предусмотренные на изучение как русского, так и украинского языков. Более того, благодаря творческому коллективу преподавателей-практиков, в республике разработаны и изданы учебники украинского языка и литературы, и с первого по восьмой класс дети обеспечены такими учебниками», — рассказала начальник управления.

Она добавила, что в Луганске также сохранена и работает специализированная украинская школа.

«В Каменнобродском районе Луганска есть специализированная школа № 21 — это украинская школа с элементами эстетического воспитания. В ней обучается около 200 детей. Кроме того, у нас сохранена переподготовка учителей украинского языка в Научно-методическом центре развития образования — как в рамках проблемных курсов, так и рамках базовых курсов. Это подтверждает правильную, грамотную политику властей республики в отношении нашего многонационального, многоязыкового населения», — подчеркнула педагог.

Директор луганской школы № 17 имени Валерия Брумеля Вадим Благушин отметил, что сокращение в учебном заведении спецклассов, где ранее все предметы преподавались на украинском языке, произошло по просьбам родителей.

«Наша школа раньше специализировалась на украинском языке, на нем происходило углубленное изучение всех предметов в спецклассах. Но в связи с событиями 2014−2015 годов, с боевыми действиями, большинство детей уже не связывают свое будущее с Украиной. И мы, по просьбам родителей, которые пишут заявления, перестали вести изучение всех предметов на украинском языке. Хотя в прошлом году у нас еще два таких спецкласса оставалось. Но как отдельный предмет украинский язык преподается во всех классах, нагрузка у преподавателей достаточно высокая», — рассказал он.

Читайте также: В ДНР и ЛНР заканчивается переподготовка учителей по русскому языку

Стоит отметить, что в ДНР аналогичная ситуация с изучением украинского языка и литературы. Во всех школах республики преподают предметы на украинском, что враждебно воспринимают школьники, а также их родители.

Читайте также: «В угоду русофобским идеям власть Украины нарушила права нацменьшинств»