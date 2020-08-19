Бишкек, 19 августа, 2020, 15:39 — ИА Регнум. До конца 2020 года 79 сёл в регионах Киргизии получат полноценный доступ к чистой питьевой воде в рамках госпрограммы развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Хоакин Соролья. Жажда (фрагмент). 1905

По словам высокопоставленного чиновника, на эти цели из республиканского бюджета уже выделили 250 млн сомов (235,7 млн рублей) и планируют выделить еще столько же.

Помимо этого, как отмечает глава правительства, на обеспечение киргизстанских сёл чистой питьевой водой ранее были получены кредиты и гранты от международных партнеров.