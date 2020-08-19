Киев, 19 августа, 2020, 15:30 — ИА Регнум. На местные выборы на Украине будет выделено 2,3 млрд грн, заявил сегодня, 19 августа, в ходе заседания правительства премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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Премьер отметил, что на эти деньги 25 октября 2020 года (день местных выборов) должен состояться «безопасный и прозрачный избирательный процесс».

Шмыгаль подчеркнул, что данные местные выборы — это очень важный шаг на пути к завершению реформы децентрализации на Украине.

«Выборы пройдут уже на новой административно-территориальной основе, и это уже практически завершающий этап реформы децентрализации. чтобы люди получили своих представителей на местах», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что в июне в ЦИК Украины сообщили, что на проведение очередных местных выборов на Украине необходимо 2,252 млрд грн. Изначально в госбюджете на выборы было предусмотрено 1 млрд грн, остальную сумму Верховная рада выделила за счет уменьшения расходов фонда борьбы с коронавирусом.