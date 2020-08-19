Мосальск, Калужская область, 19 августа, 2020, 16:57 — ИА Регнум. В Калужской области из-за выявления очага африканской чумы свиней территория деревни Рамено Мосальского района переведена в режим чрезвычайной ситуации, сообщили 19 августа корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна Свиньи в деревне

Путем сжигания была утилизирована 41 свинья фермерского хозяйства, заразившаяся опасной болезнью. Такая же участь ожидает больных животных в Барятинском и Спас-Деменском районах, где чума свиней была обнаружена в личных подсобных хозяйствах.

Африканская чума свиней вернулась в Калужскую область спустя четыре года — после того, как в 2016 году вирусом АЧС заразились сотни животных в Думиничском, Сухиничском, Ульяновском и Жиздринском районах