Ярославль, 19 августа, 2020, 15:12 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля хочет передать в безвозмездное пользования партии «Единая Россия» помещения в трёх районах города. Проект решения об этом внесен в муниципалитет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Приёмная «Единой России» в Ярославле

В Кировском районе города это помещение на улице Первомайской, 25 площадью 54,1 квадратных метра, в Красноперекопском — на улице Стачек, 63 площадью 31,2 квадратных метра, во Фрунзенском — на улице Индустриальной, 19 площадью 28,7 квадратных метра.

В июне этого года муниципалитет принял решение о том, что политическим партиям и их региональным представительствам городское имущество может быть передано в безвозмездное пользование. Первым воспользоваться этим правом решили «Коммунисты России». Им городские власти уже передали помещения площадью 126,4 квадратных метра на улице Комсомольской, 12 б. И вот с аналогичной просьбой обратилась «Единая Россия».

Стоит отметить, что по крайне в одном помещении расположена действующая общественная приёмная партии. Проблем с принятием решения возникнуть не должно. «Единая Россия» имеет подавляющее большинство в городской думе.