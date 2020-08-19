Киев, 19 августа, 2020, 15:11 — ИА Регнум. Правительство Украины начало готовится к проведению местных выборов в стране. Об этом заявил 19 августа на брифинге премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

(сс) Congress of local and regional authorities В кабинке для голосования

«Всего на местные выборы будет выделено 2,3 млрд грн (около $85 млн — ИА REGNUM). Поэтому планируем, что 25 октября должен состояться безопасный, прозрачный избирательный процесс…» — рассказал он.

Правительство Украины также поручило минздраву страны разработать рекомендации, которые позволили бы безопасно провести выборы с учётом пандемии коронавируса.

«Времени осталось немного, поэтому прошу этот вопрос не откладывать: разработать соответствующие протоколы, процедуры, рекомендации, передать их в ЦИК и на места в окружные избирательные комиссии», — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, выборы на Украине запланированы на 25 октября 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава МВД Украины Арсен Аваков пообещал обеспечить безопасность местных выборов по самым высоким стандартам.