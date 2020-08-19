Прага, 19 августа, 2020, 15:08 — ИА Регнум. Чешский автопроизводитель Skoda распространил тизеры нового электрокара Enyaq iV. Изображение размещены на сайте компании.

Skoda-storyboard Тизер электрокара Skoda Enyaq iV

Судя по тизеру, автомобиль получил суженную светодиодную оптику и оригинальную радиаторную решётку.

Под изображениями приводятся слова руководителя отдела дизайна внешнего освещения Петра Невржела: «Дизайн фонарей Enyaq iV привлекателен и дружелюбен. Более того, его фары выглядят динамично и очень современно».

Он также подчеркнул, что с самого начала планировалось, что первый полностью электрический внедорожник Skoda получит фары с ультрасовременной светодиодной матричной технологией. Дизайнеры были вдохновлены традициями богемского хрусталя при создании оптики электрокроссовера.

Начальная комплектация Enyaq iV 50 будет укомплектована электромотором производительностью 148 «лошадей», а модификация Enyaq iV 60 получит 180-сильный движок.

Напомним, официальная премьера модели состоится в начале осени 2020 года, а производство — в конце этого года.

Читайте также: Названа самая продаваемая в июле модель Skoda в России