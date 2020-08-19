Ростов-на-Дону, 19 августа, 2020, 15:01 — ИА Регнум. В Ростовской области в период с 20 по 22 августа сохранится высокая вероятность возникновения пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Не жги лес!

Пожароопасность самого высокого — пятого — класса ожидается в большинстве районов Ростовской области, в том числе в областном центре. На остальной территории донского региона сохранится пожароопасность четвёртого класса.

Спасатели призывают не разводить костры и соблюдать осторожность при обращении с огнём.